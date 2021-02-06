انفتاح غير متوقع... تقرير خبراء منظمة الصحة العالمية عن زيارة مرافق كورونا في ووهان

أفاد خبراء دوليون من منظمة الصحة العالمية عن نتائج زيارة قاموا بها لمدينة ووهان الصينية، حيث تشكلت أول بؤرة لعدوى فيروس كورونا قد تشكلت.

وقال ممثل مجموعة العلماء بيتر داشاك، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد بريس": "سُئلنا أين نريد أن نذهب، لقد قدمنا ​​للمضيف قائمة، وقمنا بزيارة جميع الأماكن الرئيسية، في جميع الأماكن التي طلبنا رؤيتها، كل من أردنا رؤيته، رأيناه".

وأشار الخبير إلى أنه تم الترحيب بهم في ووهان التي وصفها بأنها شهدت انفتاحا غير المتوقع، وأشاد بعمل العلماء الصينيين، ولا سيما نائب رئيس معهد ووهان لعلم الفيروسات، شي زينلي.

وسوف يقضي العلماء عدة أيام في دراسة البيانات التي تم الحصول عليها. وسيتم تقديم نتائج الدراسة في وقت لاحق خلال إحاطة من قبل المنظمة.

يذكر أن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كان قد أشار إلى انحسار عالمي في مستوى إصابات فيروس كورونا، بالرغم من الزيادة التي تشهدها بعض البلدان، ولكن، وعلى حد تعبيره، بشكل عام، فإن الإصابات منحسرة عن ذي قبل.