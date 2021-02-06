عبر مشاريع بلاده العملاقة... أردوغان: نسعى لدخول نادي العشرة الكبار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن حكومته تسعى إلى جعل اقتصاد البلاد في مصاف العشرة الأوائل على مستوى العالم.

وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، بأن كلمة أردوغان جاءت خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من إسطنبول، في افتتاح جسر "توهما" بولاية ملاطية، شرقي تركيا.

وأكد الرئيس التركي على أن بلاده تتجه لتنفيذ مشاريع أضخم واستثمارات أكبر، في إطار مساعيها لجعل اقتصاد تركيا في مصاف العشرة الأوائل، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي ألحق فيه وباء كورونا أضرارا جسيمة في الكثير من الدول المتقدمة، نجحت تركيا في تقليل الخسائر بسبب الوباء إلى الحد الأدنى.

ونوه الرئيس التركي إلى أن بلاده تعتبر واحدة من دولتين فقط في مجموعة العشرين، تشير التوقعات أنها حققت نموا إيجابيا في 2020، حيث حققت تركيا رغم جائحة كورونا، نجاحات مختلفة في قطاعات كبيرة، مثل الإنتاج الصناعي، والزراعي، والصادرات، بعدما سجلت أرقاما قياسية، العام الماضي.

وشدد أردوغان على أن أكبر أحزاب المعارضة التركية والأطراف الدولية المتربصة بلاده والتنظيمات الإرهابية تشترك في هدف واحد، يتمثل في إيقاف المشاريع العملاقة، وعجلة التنمية في البلاد، موضحا أن هذه "العقلية المريضة" لحزب الشعب الجمهوري، هي السبب وراء تخلف وتراجع تركيا في المراحل الأولى من تأسيس الجمهورية التركية ـ على حد وصفه.

واستطرد:

تضع تركيا نصب عينيها اليوم مجال الفضاء، والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الصناعي، من أجل مستقبل أفضل للبلا".

ويذكر أنه تم تدشين حجر الأساس لجسر "توهما" عام 2018، ويبلغ طوله 517.5 مترا، وعرضه 16 مترا، وارتفاعه 21 مترا، ويقع فوق بحيرة سد "قره قايا" بين ولايتي ملاطية وسيواس.