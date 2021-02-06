إيران: وقف واشنطن دعمها للحرب في اليمن خطوة نحو تصحيح "أخطاء الماضي"

رحبت إيران بإعلان واشنطن وقف دعمها للحرب في اليمن، معتبرة أن الخطوة الأمريكية إن لم تكن مناورة سياسية فهي خطوة نحو تصحيح "أخطاء الماضي".

طهران- سبوتنيك. وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان مساء اليوم السبت،عن ترحيبها بأي جهد يبذله المجتمع الدولي لقطع الدعم عن "المعتدين على اليمن".

واعتبرت أن "وقف الدعم (الأمريكي) وعدم بيع الأسلحة للتحالف السعودي، إن لم يكن مناورة سياسية، يمكن أن يكون خطوة نحو تصحيح أخطاء الماضي".

وأوضحت أنه "من الجيد والباعث للأمل أن تدرك الدول المعتدية خطأها الاستراتيجي في العدوان على اليمن، وأن تنهي الحرب من خلال الاعتراف بخطئها الذي دام ست سنوات والحصار وتسعى إلى حل سلمي".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، أمس الاول (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها، كما أكد أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تخطط لإلغاء تصنيف جماعة "أنصار الله" كتنظيم إرهابي، والتي تم وضعها في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران. وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن اليمن، الذي فرض عليه التحالف حظرا بحريا وبريا وجويا، يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.