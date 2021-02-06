إطلاق النار في تشيلي من قبل الشرطة على لاعب خفة وإحراق المباني الحكومية احتجاجا... فيديو

أفادت إذاعة "بيوبيو تشيلي" المحلية أن الاحتجاجات بدأت في مدينة بانغويبولي التشيلية بعد أن أطلق شرطي النار وقتل أحد لاعبي الخفة في الشوارع وأحرق عددًا من المباني.

أراد الشرطي أن يتحقق من وثائق الشاب، وكان يحمل في يديه أشياء تشبه السكاكين الطويلة.

ويظهر الفيديو الذي نشرته الإذاعة، كيف أطلق الشرطي طلقتين تحذيريتين تجاه المشعوذ، وبعد ذلك بدأ بالركض باتجاه الضابط، وأطلق ثلاث طلقات أخرى وسقط الشاب.

🇨🇱#CHILE | Momentos cuando el carabinero disparó al malabarista en Panguipulli.



Según la policía, todo se dio cuando el hombre se negó a una revisión de control. pic.twitter.com/498NTug13w — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) February 6, 2021

بعد هذه الأحداث، بدأ سكان مدينة بانجيبولي في إقامة الحواجز، وأشعل المتظاهرون النار في العديد من المباني.

وتم تدمير مبنى البلدية والقسم الاجتماعي ومكتب البريد والمباني الأخرى بالكامل. وجرت محاولة لسرقة فرع مصرفي.

وذكرت الإذاعة أن ثلاثة من رجال الإطفاء أصيبوا. فتح مكتب المدعي العام تحقيقا في وفاة المشعوذ.