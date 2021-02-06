إيران تعلن استيرادها اللقاح الروسي كل أسبوعين

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم السبت، أن ايران سوف تستورد شحنة من اللقاح الروسي كل أسبوعين، كما ستتلقى البلاد شحنة من اللقاح الإيراني الكوبي المشترك، خلال الأسابيع القادمة.

وأوضحت لاري، أن "اللقاح المستورد من روسيا والتي تسلمت إيران منه حتى الآن 20 ألف جرعة، يتمتع بنسبة فاعلية 91.6 %، ومن المقرر أن تستورد شحنة كل أسبوعين، حيث يحظى الكادر الطبي وذوي الأمراض المزمنة بالأولوية في تلقي اللقاح، كما تم إعداد جدول بتحديد أولويات الحصول عليه". وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وبيّنت المتحدثة، بأن "كوبا تعتبر بلدا موثوقا في مجال إنتاج اللقاحات، وأن اللقاح المشترك الإيراني الكوبي، يتمتع بفعالية عالية. ومن المقرر أن يصل إلى البلاد خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة".

وقالت لاري إن "جميع اللقاحات المنتجة في مرحلة الإختبارات السريرية الثلاثية، ولكنها حصلت على ترخيص للطوارئ من منظمة الصحة العالمية، ولا يوجد ضمان 100 % لفاعليتها".

كما لفتت لاري، إلى أن اللقاحات المنتجة محليا، ستكون مهيأة أواخر السنة القادمة، كما أن لقاح مؤسسة "البركة" أكمل المرحلة الأولى للاختبار السريري ودخل المرحلة الثانية، ولقاحات شركة "رازي" للأدوية ستدخل قريبا المرحلة الأولى من الاختبار السريري".