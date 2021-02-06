بقوة 4 درجات... ثاني زلزال يضرب تركيا خلال ساعات

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر هو الثاني خلال اليوم السبت، ولاية إزمير غربي تركيا.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن الزلزال ضرب سواحل منطقة "قره بورون".

ووقع الزلزال في بحر إيجة على عمق 7.03 كيلومترات، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، شهدت المنطقة ذاتها زلزالا بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، على عمق 7.08 كيلومترات.

ولم تعلن السلطات التركية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الهزتين في منطقة "قره بورون" التي شهدت يوم الإثنين الماضي أيضا حدوث 4 زلازل تراوحت قواتها بين 4.7 و 5.1 درجات.

وأواخر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي شهدت إزمير زلزالا بقوة 6.6 درجة أسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.