الانتقالي الجنوبي اليمني يندد بدعوات الإعلان عن "إقليم حضرموت" ضمن مشروع الدولة الاتحادية

أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عن رفضه للمطالب التي دعت الحكومة الشرعية اليمنية، إلى الإعلان عن إقليم حضرموت ضمن مشروع الدولة الاتحادية الذي يقسم اليمن إلى 6 أقاليم، وفقا لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن الذي عقد في العام 2014 بمشاركة كافة الأطراف اليمنية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، على الكثيري، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم السبت "حضرموت لن تكون إلا إقليما بشراكة كاملة في إطار دولة جنوبية فيدرالية تعزّ ولا تذل".

وأضاف "تلك إرادة أهلها وكذلك الحال لأهلنا في المهرة وسقطرى وشبوة وأبين ولحج والضالع وعدن النور". وتابع "أما مشاريع إعادة إنتاج الاحتلال فلن تمر".

حضرموت لن تكون إلا إقليما بشراكة كاملة في إطار دولة جنوبية فيدرالية تعزُّ ولا تذل .. تلك إرادة أهلها وكذلك الحال لأهلنا في المهرة وسقطرى وشبوة وأبين ولحج والضالع وعدن النور.. أما مشاريع إعادة إنتاج الاحتلال فلن تمر.. — علي الكثيري (@aaalkathery) February 6, 2021

والأربعاء الماضي، دعت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى الإعلان بشكل عاجل عن "إقليم حضرموت" المكون من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى.

وقالت المرجعية في رسالة رفعتها للرئيس هادي، إن الإعلان عن إقليم حضرموت يأتي بناء على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، ومخرجات اللقاء الدوري العاشر للمرجعيات القبلية في وادي وصحراء حضرموت، والذي عقد السبت الماضي في مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت.

وأقر في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن الذي عقد في العام 2014 بمشاركة كافة الأطراف اليمنية، مشروع تقسيم البلاد إداريا إلى ستة أقاليم لكل منها حكومة وبرلمان خاص به لإدارة شؤونه على أن تتولى الحكومة الإتحادية إدارة الشؤون الخارجية للبلاد والدفاع، وذلك بدلا عن نظام الحكم المركزي، إلا أن حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) رفضا التقسيم.