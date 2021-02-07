المستشار النمساوي مستعد لتلقى اللقاح الروسي في حال تسجيل الاتحاد الأوروبي اللقاحات

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الأحد، أنه في حال تسجيل الاتحاد الأوروبي اللقاحات من روسيا والصين، فلن يتردد بأخذ لقاحا ضد فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال المستشار ردا على سؤال في مقابلة مع قناة نمساوية، هل يوافق على أخذ اللقاح الروسي أو الصيني: "نعم، إذا تمت الموافقة على اللقاحات في أوروبا".

يشار إلى أن مجلة "ذي لانسيت" الطبية العالمية نشرت تقريرها الثاني حول اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، مؤكدة أنه فعال بنسبة 91.6%.

وأكدت الصحيفة أن "سبوتنيك V" آمن بدرجة عالية وفعال، ويوفر الحماية الكاملة ضد حالات جميع COVID-19 الحادة، واستغرق أشهر لعلماء المناعة الروس، مع المتطوعين الذي وصل عددهم إلى 19866 لإكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي أكدت فعاليتها بنسبة 91.6%، كما أكدت الصحيفة.

والنتيجة المهمة الأخرى تتلخص في التجانس المناعي للقاح الروسي: فقد قام المتطوعون، الذين تلقوا اللقاح، بتطوير أجسام مضادة ضد فيروس كورونا بنسبة تتراوح بين 1.3 إلى 1.5 مرة أكبر مقارنة بأولئك الذين تعافوا من COVID-19.

وشملت التجارب مجموعة من المتطوعين تتراوح أعمارهم بين 60 و87 عاما، وأظهرت نتائج مثيرة للإعجاب بالنسبة لهذه الطبقات العمرية بالذات. ومن المدهش أن فعالية "سبوتنيك V" بين كبار السن كانت مماثلة للفئة العمرية من 18 إلى 60 عاماً وهي 91.8%.