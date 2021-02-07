"تيسلا" تستدعي آلاف السيارات من الأسواق الصينية

كشفت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق، اليوم الأحد، أن شركة "تيسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية أطلقت حملة استدعاء واسعة النطاق لألاف السيارات من "موديل إس" و"موديل إكس" رباعية الدفع في الصين، نظرا لاحتمال فشل وظيفي في شاشة اللمس ومخاطر على السلامة.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية بيان الهيئة وجاء فيه أن "الاستدعاء الذي بدأ في 5 فبراير الجاري، يشمل 20428 سيارة مستوردة من طراز "موديل إس" مصنعة خلال الفترة ما بين 18 سبتمبر 2013 و20 فبراير 2018، إلى جانب 15698 سيارة مستوردة من طراز "موديل إكس" رباعية الدفع، مصنعة في الفترة ما بين 12 مارس 2016 و16 فبراير 2018".

وبحسب البيان، فإن المخاطر الأمنية المعنية تسببها بطاقات الذاكرة التي تعمل بنظام eMMC بسعة 8 جيغابايت، والمركبة في المركبات المذكورة، حيث قد تتآكل بطاقات الذاكرة، ما يؤدي إلى حدوث أعطال في شاشة اللمس وعيوب في كاميرات مرآة الرؤية الخلفية، والتحكم في مزيل الصقيع، وإشارات التوجيه.

وتابع البيان أن الشركة المصنعة ستقوم بترقية بطاقات الذاكرة المعنية إلى أخرى بسعة 64 غيغابايت مجانا، إلى جانب التأكد من تثبيت نسخ جديدة من البرمجيات في المركبات المشمولة بالاستدعاء لإزالة المخاطر الكامنة.