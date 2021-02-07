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    دونالد ترامب

    صحيفة: محامي ترامب يطلب تعليق مساءلة الرئيس السابق بسبب طقس يهودي

    © REUTERS / Alex Brandon
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    قالت صحيفة "نيويورك"، إن المشرعون الأمريكيون قد يعلقون عملية مساءلة ترامب مساء يوم 12 فبراير/شباط، إذا استمرت حتى ذلك الوقت.

    وأوضحت الصحيفة، نقلا عن الرسالة التي أرسلها محامي ترامب ديفيد شون إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر (من ولاية نيويورك) وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (من ولاية كنتاكي) والسيناتور باتريك ليهي (ديمقراطي من ولاية فيرمونت)، الذي سيرأس عملية مساءلة ترامب.

    وطلب المحامي من النواب تعليق الإجراءات مساء الجمعة حتى الأحد بسبب ضرورة مراعاة يوم الشبات (طقس يهودي في يوم السبت يخصص للراحة والعبادة).

    ورد المتحدث باسم النائب شومر، جاستن غودمان، على الرسالة "نحترم الطلب وبالطبع سنلبيه". وأضاف أن "المشاورات مع الذين يعنيهم الأمر، بشأن هيكل العملية جارية". كما ذكرت الصحيفة، لم يتم توضيح كيف سينفذ تنفي طلب محامي ترامب بالضبط. قد يعني هذا أن الإجراءات ستعلق مؤقتًا.

    وبدأت إجراءات مساءلة ترامب إثر التصريحات التي أدلى بها في 6 يناير/كانون الثاني. في ذلك اليوم، اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق مبنى الكونغرس، في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والتي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.

    واتُهم ترامب بموجب مادة التحريض على التمرد. ستبدأ العملية نفسها في الغرفة العليا بالكونغرس في 9 فبراير/شباط. وخلال المساءلة، سيعمل أعضاء مجلس النواب كمدعين عامين وأعضاء مجلس الشيوخ بصفتهم هيئة محلفين.

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