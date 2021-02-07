زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين

أعلن مركز "جي إف زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم الأحد، إن زلزالا قوته ست درجات ضرب جزيرة مينداناو بالفلبين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، ظهر اليوم الأحد، بحسب التوقيت المحلي.

BREAKING: A magnitude 6.0 earthquake shakes Bansalan (Davao del Sur), Philippines. Stay safe, everyone! pic.twitter.com/jHLBtI4qQ8 — Atenews (@atenews) February 7, 2021

ومن جهتها، قالت وكالة الزلازل الفلبينية، إن زلزالا قويا بلغت شدته 6.3 درجة هز مقاطعة دافاو ديل سور (على جزيرة مينداناو) في جنوب الفلبين اليوم الأحد مع توقع حدوث أضرار.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيلفولكس"، إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترًا، مشيرا أن الزلزال كان تكتونيًا.

وتقع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على حلقة المحيط الهادئ النشطة جيولوجيًا وتتعرض لزلازل متكررة، خاصة في منطقة الجنوب، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".