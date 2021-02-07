أول إجراء من إيران ردا على التهديدات العسكرية الإسرائيلية

اتخذت إيران، مساء أمس السبت، أول إجراء ضد إسرائيل، ردا على التهديدات العسكرية الأخيرة التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد الجمهوریة الإسلامية الإيرانية.

وأكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في رسالة إلى الأمم المتحدة، أن إيران سترد بحزم على أي تهديد إسرائيلي، محذرا من تصريحات إسرائيل الاستفزازية والعدائية، قائلا:"إننا سنرد بحزم على أي تهديد أو خطأ من قبل الكيان الإسرائيلي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف مجيد تخت روانجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "في الآونة الأخيرة، لم يصعد الكيان الإسرائيلي من تصريحاته الاستفزازية والعدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فحسب، بل يسعى أيضا بشكل نشط للتخطيط من أجل إجراء تهديداته المعادية لإيران".

وتابع: "آخر مثال على مثل هذه التهديدات هو تصريح رئيس الأركان العامة المسلحة الإسرائيلية في 26 يناير/كانون الثاني 2021، حول برنامج إيران النووي السلمي"، مضيفا أن "هذه التهديدات انتهاك صارخ للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، ونظرا للتاريخ المظلم لهذا الكيان في مهاجمة دول المنطقة، فإنها تستدعي ردا مناسبا من المجتمع الدولي".

وحذر السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، من أي عمل عسكري من قبل الكيان الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "نحن نحتفظ بحقنا الطبيعي في الدفاع عن النفس للرد بشكل حاسم على أي تهديد أو خطأ من قبل الكيان الإسرائيلي".

وشدد على أنه "من الواضح تماما أن الكيان الإسرائيلي يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب ممارساته الجامحة والخاطئة"، متابعا "على مجلس الأمن انطلاقاً من مسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أن يتصدى لسياسات الكيان الإسرائيلي المزعزعة للاستقرار وأعماله الاستفزازية، ومنعه من تنفيذ خططه الخطيرة ضد المنطقة".