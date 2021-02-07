وكالة: رئيس تشيلي يدعو لاجتماع طارئ بعد مظاهرات غضب ضد عنف الشرطة

دعا رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، اليوم الأحد، إلى اجتماع طارئ، لاحتواء الاحتجاجات التي اندلعت بعد قتل شرطي أحد فناني الشوارع بالرصاص.

ووقعت الحادثة في "بانغيبوي" بعدما رفض الفنان التعاون مع عملية تفتيش كان يقوم بها عنصران من الشرطة، وسرعان ما تطور الأمر إلى جدال انتهى بإطلاق أحد العنصرين النار على الفنان، بحسب تسجيل مصور انتشر بشكل واسع في المحطات المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حسب وكابلة "رويترز".

وأشعل أشخاص النار في عدة مبان عامة في بانجويبولي في ساعة متأخرة من، مساء الجمعة الماضية، من بينها مقر البلدية الذي استمر مشتعلا في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.

وذكرت تقارير إعلامية رسمية ومحلية أن المتظاهرين وضعوا حواجز مشتعلة ورشقوا مركز الشرطة بالحجارة. وقال المسؤولون، إن الشرطة التشيلية احتجزت رجل الشرطة الذي أطلق النار في الوقت الذي تباشر فيه تحقيقاتها في الحادث.