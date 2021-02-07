تبدأ من اليوم... إسرائيل ترفع بعض قيود كورونا

بدأت إسرائيل من صباح اليوم الأحد في تطبيق قرار المجلس الوزاري الخاص بمتابعة كورونا والقاضي بالتخفف من بعض الإجراءات الاحترازية.

وبحسب قناة i24 فقد تم من السابعة صباح اليوم الأحد، رفع الحظر المفروض على التحرك على مسافة أبعد من كيلومتر من البيت، والذي كان مفروضا ضمن الإجراءات الاحترازية.

وطبقا للقرار فقد تم من صباح اليوم أيضا فتح أماكن العمل التي لا تستقبل الجمهور أو التي تقدم خدمات فردية للمواطن، وأيضا التعامل مع المطاعم على مستوى جلب الأطعمة منها، وأيضا التجمعات الأسرية.

كما يتضمن التخفيف فتح المحميات الطبيعية والحدائق العامة بشرط مراعاة تعليمات وزارة الصحة من التباعد الكافي وارتداء الكمامات إلى آخره.

وبخصوص المدارس والعملية التعليمية كان المجلس الوزاري الخاص قد قرر الإبقاء على إغلاقها، حتى يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، على ان يكون هناك اجتماع في مساء اليوم الأحد لاتخاذ قرار بشأنها.

وقد تضمن قرار التخفيف كذلك عودة تشغيل المواصلات العامة في البلاد بصورة مكثفة، وإضافة عدد من الحافلات الى كل مسار مزدحم بالمسافرين، من أجل توزيعهم على عدد أكبر من الحافلات حفاظا على التباعد الاجتماعي بداخلها.

وعلى مستوى المنافذ الجوية وغيرها، فقد تضمن القرار اعتبارا من صباح اليوم عودة كل من غادر إسرائيل قبل تاريخ الخامس والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بدون طلب خاص.

لكن القرار اشترط أن يكون بحوزته وثيقة طبية صادرة في غضون الـ 72 ساعة الأخيرة تثبت أنه غير مصاب بفيروس كورونا، ومن ثم سيكون عليه المكوث في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في فنادق مخصصة لهذه الغاية بدون استثناء لأي أحد مهما كان، حسب تعبير القرار.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أكدت في تقرير لها مساء امس مساء السبت، تسجيل 6271 إصابة جديدة بوباء كورونا بنسبة بلغت 7.8% والذي حدد أيضًا إجراء 82,545 اختبار فحص، مع وفاة 38 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 5057 منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأوضحت أن عدد المرضى النشطين إلى 71635 شخصًا، منهم 1124 توصف حالاتهم بالخطيرة، منهم 332 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، وأكدت أن نسبة النتائج الايجابية في عدد الفحوصات وصلت إلى 7.8%.