مساعد رئيس البرلمان الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو متميزة واستراتيجية

أعلن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، أن العلاقات بين روسيا وإيران متميزة واستراتيجية، مؤكد سعي بلاده لتعزيزها.

وقال عبد اللهيان، في تصريحات لوكالة الصحفيين الشباب الإيرانية، إن "العلاقات بين طهران وموسكو متميزة واستراتيجية، وزيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى روسيا رغم الظروف الخاصة بقيود كورونا، وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية المهمة تعزز هذه العلاقات".

وأشار إلى أن "تنمية علاقات التعاون المتبادلة وتقوية العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية والثقافية وما إلى ذلك بين طهران وموسكو من بين أهداف زيارة قاليباف إلى روسيا التي من المقرر أن تبدأ اليوم".

وأوضح عبد اللهيان أنه "تم وضع برنامج مهم خلال زيارة قاليباف في موسكو، بما في ذلك اجتماعات ومشاورات مع رئيسي الدوما ومجلس الشيوخ الروسي، وكذلك كبار المسؤولين الحكوميين الروس"، لافتا إلى أنه "مما لا شك فيه، أن مراعاة مبادئ العزة والحكمة والمصلحة في السياسة الخارجية لإيران يتم التركيز عليها بجدية".