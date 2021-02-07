مايكروسوفت تعلق دعمها للسياسيين الأمريكيين المعارضين لبايدن

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن تجميد تمويل جميع السياسيين الأمريكيين الذين لم يدعموا مجيء بايدن كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية بعد فرز كل الأصوات، مشيرة أن هذا القرار ساري المفعول حتى عام 2022.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول في الشركة أن القرار سيشمل العديد من السياسيين والمنظمات المحلية اللواتي عملن ضد الرئيس بايدن وحاولوا الطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المسؤول قائلا: "خلال السنوات الأربع الماضية ذهب نحو 20% من تبرعات الشركة إلى أعضاء الكونغرس الذين صوتوا ضد قرار الهيئة الانتخابية".

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة "Dow" رفضها دعم أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ستة سنوات للذين صوتوا ضد نتائج الانتخابات.