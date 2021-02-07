انتشال 3 جثث ومخاوف من ارتفاع الحصيلة لأكثر من 50 بعد انهيار جليدي في الهند

عثرت سلطات الإغاثة والطوارئ الهندية، اليوم الأحد 7 فبراير/شباط، على 3 جثث لأشخاص لقوا مصرعهم إثر انهيار جليدي في مرتفعات مقاطعة أوتاراخند الهندية، فيما رجحت السلطات أن ترتفع حصيلة الضحايا لأكثر من 50 شخصا.

نيودلهي -سبوتنيك. وأفادت مصادر في شرطة الحدود الهندية التبتية لوكالة "سبوتنيك" اليوم بأنه "تم انتشال 3 جثث حتى الآن ونخشى ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من خمسين شخصا نتيجة انهيار جزء من قمة ناندا ديفي الجليدية في مقاطعة أوتاراخند الشمالية بسبب فيضان هائل صباح اليوم".

ووفقا للمصادر، فقد حوصر الضحايا في نفق في موقع مشروع ريشي جانجا للطاقة عندما حدث الانهيار الجليدي.

كانت وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي" قد نقلت عن إدارة مكافحة الكوارث أن أكثر من 150 شخصًا ربما يكونوا في عداد المفقودين في مقاطعة أوتاراخند شمالي الهند إثر الانهيار الجليدي.

وسبق ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول هندي أن "السلطات قامت بإجلاء سكان المناطق الشمالية بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر تصب فيه الكتلة الجليدية".

وأشارت وسائل إعلام هندية عن فقدان أكثر من 150 شخصاً بعد الانهيار الجليدي في مرتفعات مقاطعة أوتاراخند الهندية.

وفي السياق نفسه، قالت الشرطة المحلية الهندية في ولاية أوتاراخند على تويتر "لحقت أضرار بمشروع كهرباء ريشيجانجا.. مما يؤدي لارتفاع منسوب مياه النهر باستمرار".

وأضافت "نناشد الأشخاص الذين يعيشون على طول نهر ألاكناندا مغادرة المنطقة في أقرب وقت ممكن".