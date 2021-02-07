بعد تقرير... "أسترازينيكا" تكشف مفاجأة عن لقاح أكسفورد

كشفت شركة الأدوية البريطانية "أسترا زينيكا"، أمس السبت، مفاجأة بشأن لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، والذي طورته جامعة أكسفورد.

وقالت إنه يبدو أن اللقاح لا يوفر سوى حماية محدودة ضد المرض الخفيف الناجم عن سلالة جنوب أفريقيا من مرض (كوفيد-19)، وذلك بناء على بيانات مبكرة من تجربة أجريت مؤخرا، بحسب وكالة "رويترز".

وأفاد تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم السبت، أن الدراسة التي أجرتها جامعة ويتووترسراند في جنوب أفريقيا وجامعة أكسفورد أظهرت أن تأثير اللقاح كان ضعيفا بشكل كبير ضد النوع الجنوب أفريقي من فيروس كورونا.

ومن بين تحورات فيروس كورونا التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة حاليا ما يسمى بالمتغيرات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية، والتي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.

وعلق متحدث باسم "أسترا زينيكا" على ما ورد في تقرير "فاينانشال تايمز" أن "في هذه التجربة الثانية الصغيرة من المرحلة الأولى أظهرت البيانات المبكرة فعالية محدودة ضد الأعراض الخفيفة الناجمة أساسا عن المتغير البديل بي.1.351 الجنوب أفريقي".

وتابع: "لكن لم نتمكن من التأكد بشكل صحيح من تأثيره ضد الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات نظرا لأن الأشخاص الذين خضعوا للتجربة كانوا في الغالب من البالغين الأصحاء."

وأضافت شركة "أسترا زينيكا" أنها تعتقد أن لقاح جامعة أكسفورد يمكن أن يقي من الأعراض الشديدة، وذلك نظرا لأن نشاط الأجسام المضادة المعادلة كان مماثلا للقاحات الأخرى المضادة لـ(كوفيد-19).

ويوجد العديد من اللقاحات التي تم اعتمادها حول العالم أبرزها لقاحا "سبوتنيك V" الروسي و"أكسفورد أسترازينيكا" البريطاني، و"فايزر" الأمريكي و"سينو فارم" الصيني، إضافة إلى لقاحات أخرى.