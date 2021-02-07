بلدة أمريكية تقرر تقديم آلاف الدولارات لكل قاطن جديد فيها

وذكرت وكالة "اسوشيتدت برس" الدولية أن بلدة ناتشيز الواقعة ضمن ولاية ميسيسيبي وضعت سياسة إغراءات مالية لكل الراغبين بالقدوم للعيش في البلدة وهو مبلغ قدره 6100 دولار أمريكي.

وقال عمدة البلدة، دان غيبسون، أن الهدف من هذه السياسة هو "خلق حياة جديدة في المنطقة من خلال جذب العمال الذين "لم يعد يعجبهم بريق المدن الكبيرة ويفضلون الإقامة هنا في جوهرة المدينة".

يذكر أن بلدة ناتشيز تعد أقدم مدينة على طول نهر المسيسيبي وتشتهر بمنازلها التاريخية حيث تضم أكثر من 1000 منزل مدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية ويبلغ عدد سكانها حوالى 15000 نسمة وهي أيضا وجهة لتناول الطعام، وقد تم تسميتها "عاصمة البسكويت في العالم".