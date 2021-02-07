بيان: كسور الرئيس بايدن خفيفة

أصدر الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس السبت، بيانا بشأن إصابته في قدمه اليمنى.

وأعلن أن بايدن الذي تعرض لكسر في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع أحد كلابه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعافى من الإصابة، وسيعود إلى نظام تمارينه المعتادة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الطبيب كيفين أوكونور: "تلقى الرئيس متابعة روتينية بالأشعة السينية اليوم، وتبين التئام الكسور الصغيرة في قدمه تماما".

وأبلغ الأطباء في وقت سابق أن كسور بايدن خفيفة نسبيا بناء على تصريحات سابقة لطبيبه.

وفي وقت سابق من أمس السبت، زار بايدن أخصائيي العظام في ديلاوير من أجل إجراء اختبارات ما بعد الإصابة، والتي ستستمر 10 أسابيع.

وتعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للإصابة أثناء لعبه مع كلبه "ميجور"، والذي تبناه في عام 2018 إلى جانب كلاب أخرى تمتلكها أسرته.

ويعتبر جو بايدن (78 عاما) هو أكبر رئيس أمريكي يتولى منصب رئاسة الولايات المتحدة على الإطلاق.