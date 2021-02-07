وفد إيراني كبير في روسيا لبحث إنتاج "سبوتنيك V" في طهران

وصل وفد إيراني صحي كبير، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين والإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V".

قدم إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم، مساعد وزير الصحة ورئيس مؤسسة الغذاء والدواء الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، على رأس وفد صحي إيراني كبير، للتباحث مع المسؤولين الروس حول سبل إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في إيران والتعاون الصحي المشترك بين البلدين.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، يبحث الوفد الإيراني مع المسؤولين الروس وضع اللمسات النهائية والتوقيع على اتفاق مع مؤسسة "غامالي" الروسية المنتجة للقاح "سبوتنيك V".

خلال الزيارة المقررة سيلتقي الوفد الإيراني بوزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، وسيطلع الوفد الإيراني خط الإنتاج الروسي للقاح "سبوتنيك V".

وقال شانه ساز، لدى وصوله مطار موسكو، في تصريحات للصحفيين: إن "المباحثات بين البلدين للشراء والتعاون المشترك لإنتاج لقاح سبوتنيك V كانت قد بدأت منذ عدة أشهر وسيوقع الجانبان على الاتفاق بهذا الصدد خلال الزيارة".