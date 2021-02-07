الكشف عن إصابة جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "إيبولا" لامرأة التي توفيت متأثرة بإصابتها.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة نشر على بوابتها الإلكترونية "تم اكتشاف امرأة مصابة بفيروس إيبولا في الأول من فبراير/ شباط في منطقة بيينا بمقاطعة بوتمبو في مقاطعة كيفو الشمالية". وقد أكدت الفحوصات التشخيص الأولي بالإصابة.

وأشارت الوزارة إلى إرسال فريق مختص من الأطباء إلى المنطقة من أجل متابعة الحالة ومن أجل البحث عن حالات إصابة جديدة في المنطقة، وتم إخطار منظمة الصحة العالمية بوجود الإصابة في بلاد.

وينتقل فيروس "إيبولا" من الحيوانات إلى البشر، وتتمثل الأعراض الأولية للإصابة بالفيروس بارتفاع درجات الحرارة والحمى وآلام العضلات والصداع والتهاب الحلق. ويتبع ذلك اختلال في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات، نزيف داخلي وخارجي.