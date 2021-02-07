شركة تقدم مكافأة نقدية لموظفيها الذين يحصلون على لقاح كورونا

أعلنت شركة "كروغر" الأمريكية لتجارة التجزئة، تقديم حوافز نقدية للموظفين الذين يحصلون على لقاح فيروس كورونا، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من سلاسل متاجر البقالة الأمريكية الكبيرة التي تقدم هذه المكافآت.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن موظفيها سيحصلون على 100 دولار لمرة واحدة إذا قدموا دليلا يثبت حصولهم الجرعات الكاملة الموصى بها من الشركة المصنعة للقاح كورونا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وذكرت الشركة أن العمال الذين لا يمكنهم الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية يمكنهم الحصول على الحوافز إذا أخذوا دورة تعليمية عن الصحة والسلامة.

تدير "كروغر" متاجر بقالة تحت عدد من الأسماء في 35 ولاية أمريكية، وتعهدت بإنفاق 50 مليون دولار إضافية لشكر ومكافأة موظفيها.

وجاء في البيان على لسان كبير المسؤولين الطبيين في الشركة، مارك واتكينز: "نعلم أن الدفاع الأكثر فاعلية ضد هذا الوباء يأتي على شكل لقاح كورونا. نشجع بقوة جميع العملاء والموظفين على تلقي اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استمرار ممارسة احتياطات السلامة الصارمة التي وضعتها الشركة في متاجرها ومنشآت التصنيع وسلسلة التوريد، مضيفا: "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصولهم على اللقاح بمجرد توفره".