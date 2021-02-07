برلماني إيراني: لا يمكن إجراء محادثات مع أمريكا دون إذن المجلس

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، إنه لا يحق لأحد إجراء محادثات مع الجانب الأمريكي دون إذن من البرلمان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء اليوم الأحد، عن عزيزي، النائب في البرلمان الإيراني عن منطقة شيراز، جنوب البلاد، في كلمته خلال الاجتماع المفتوح للنواب، أن الحكومة أدركت بعد 7 أعوام أن المشاكل القائمة تعود أساسا إلى واشنطن.

وتابع إبراهيم عزيزي:

الموقف الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو إلى التفكير الجاد كما أن المجلس يدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعب الإيراني واقتداره.

وشدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، على أنه من الضروري التنبيه إلى أن أية مفاوضات أو الإشارة إليها ستقابل بالرفض سوى بإذن من المجلس.

وفي السياق نفسه، قال الزعيم الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد:

إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع جميع العقوبات إذا كانت تريد من طهران العدول عن خطواتها النووية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس السبت، عن استعداد بلاده للتفاوض مع أمريكا بإطار 5+1 بعد عودتها للاتفاق النووي. وقال في تصريحات مع صحيفة "همشهري" الإيرانية، "إن مماطلة إدارة بايدن بالعودة للاتفاق النووي تعود لظروف داخلية تعيشها أمريكا بعد ترامب"، مؤكدا استعداد بلاده للتفاوض مع أمريكا بإطار 5+1 بعد عودتها للاتفاق.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين باساكي، قالت الجمعة الماضية، إن "الولايات المتحدة سترد بالمثل إذا استأنفت إيران التزامها بالاتفاق النووي الذي قد يكون بمثابة أساس لمزيد من المفاوضات".