الاتحاد الأوروبي يعلق على تشكيل سلطة مؤقتة في ليبيا

أعرب ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن ترحيبه بتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة في ليبيا، لافتًا إلى استعداد التكتل الأوروبي للتعاون مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، في بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ترحب بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي، بشأن سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا".

وأضاف بوريل "نحن جاهزون للعمل مع الرئيس الجديد لمجلس الرئاسة محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء الجديد عبد الحميد محمد الدبيبة، ونؤكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة شاملة تعمل من أجل المصالحة الوطنية و توحيد البلاد".

قدمت القيادة العامة في الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، التهنئة للشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي، برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأفاد الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، خلال بيان مصور، بأن القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي، الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد دبيبة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، الجمعة الماضي، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.

وأظهرت النتائج فوز محمد يونس المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي، فيما يترأس عبد الحميد دبيبة، الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبدالله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي.

وتوالت الترحيبات العربية والإقليمية والدولية بهذه الخطوة، مؤكدة أنها بداية الطريق الصحيح نحو الاستقرار في ليبيا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا القرار.