آخر مستجدات التحقيق في نشأة "كوفيد-19" من ووهان

وصل خبراء منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء الماضي، إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين.

قال عالم الحيوان من نيويورك بيتر داشاك: "توصل العلماء إلى عدد من النتائج خلال مسح لسوق المأكولات البحرية في ووهان ، عملت مجموعة من 14 شخصا مع خبراء صينيين زاروا المناطق التي سجلت الإصابة الأولى في نهاية عام 2019". وفقا لموقع "بلومبرج"

وفقا لنتائج الفريق، لا يمكن أن يكون مصدر الإصابات الأولى هو سوق اللحوم والمأكولات البحرية في ووهان، حيث كشفت الأبحاث الإضافية عن حالات "كوفيد-19" لا علاقة لها بالموقع.

وأشار الخبراء إلى وجود "أدلة" مهمة للتحقيق، في الوقت نفسه، لم ينشر داشاك التفاصيل، ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج الرئيسية للدراسة قبل مغادرته ووهان في 10 فبراير/ شباط الجاري.

وأضاف العالم، الفيروسات تنتقل "بشكل معقد إلى حد ما" وسوف يستغرق الأمر وقتا طويلا لتتبع مسارها بالكامل.

واختتم داشاك قائلاً: "ما رأيته بالفعل يخبرني أن هناك أدلة مهمة حول ما حدث، وآمل أن نتمكن من تقديم شرح دقيق بنهاية هذه الرحلة".

وانتظرت الصين أكثر من عام قبل أن تأذن لمنظمة الصحة العالمية بإرسال هذه البعثة التي اضطر أفرادها للخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما، قبل أن يباشروا عملهم الأسبوع الماضي.