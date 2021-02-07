حمدوك: الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي سيكون له "أثر كارثي" على السودان

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء اليوم الأحد، إن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل بدون اتفاق بين الأطراف سيكون له "أثر كارثي" على السودان.
الخرطوم. سبوتنيك. وأكد حمدوك، خلال استقباله مبعوث من الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، أن بلاده لا تنوي الدخول في حرب مع إثيوبيا فيما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وحذر رئيس الوزراء السوداني من أن إقدام أديس أبابا على الملء الثاني لسد النهضة سيكون له "أثر كارثي" على السودان.
وأوضح أن موقف بلاده "ثابت" بعدم نيته الدخول في حرب مع الجارة إثيوبيا فيما يلي قضية الحدود باعتبار أنها قضية محسومة منذ اتفاقيات عام 1902، وما تبقى هو وضع علامات الحدود وبقية القضايا التي يمكن النظر إليها بروح حسن الجوار والعلاقات القديمة بين البلدين.
وكشف حمدوك لمبعوث الاتحاد الأوروبي عن انشغال السودان، من الأثر الذي أحدثه سد النهضة على السودان وعلى الكثير من المشاريع السودانية خلال الملء الأول في العام الماضي بـ 5 مليار متر مكعب.
وأوضح أن "إقبال إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في شهر تموز/ يوليو بدون اتفاق بين الأطراف في إطار القانون الدولي يضمن سلامة التشغيل وتبادل المعلومات سيكون له أثر كارثي".
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