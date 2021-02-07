بعد دراسة مخيبة للآمال... وقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" في جنوب أفريقيا

قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويلي مخيزي، اليوم الأحد، إن بلاده قررت تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" في برنامج التحصين الخاص بها ضد "كوفيد 19"، وإن العلماء سيوجهون بأفضل الطريق للمضي قدما مع الأزمة الصحية.

جاء إعلان مخيزي بعدما أظهرت بيانات دراسة تجربية أن لقاح "أسترازينيكا" يوفر حماية محدودة ضد الإصابات الخفيفة والمتوسطة الناجم عن سلالة فيروس كورونا "501Y.V2" التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال باحثون، اليوم الأحد، إن لقاح شركة "أسترازينيكا" لمقاومة "كوفيد 19" والذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، فشل في منع حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بسلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا.

وقالت جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج، التي أجرت التجربة، في بيان إن اللقاح "يوفر الحد الأدنى من الحماية ضد عدوى كوفيد -19 الخفيفة والمتوسطة ضد هذه السلالة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

قالت سارة غيلبرت، التي قادت تطوير اللقاح مع مجموعة أكسفورد للقاحات:

قد لا نخفض العدد الإجمالي للحالات، لكن لا تزال هناك حماية ضد الوفيات، والحاجة للعلاج في المستشفيات، والإصابات الشديدة.

وتابعت في حديث لـ"بي بي سي": "الأمر قد يستغرق أيضا بعض الوقت قبل أن يقرروا مدى فعاليته بالنسبة لكبار السن في محاربة السلالة التي يتزايد وجودها في بريطانيا. قد نضطر إلى تجميعها (البيانات) من عدد من الدراسات".