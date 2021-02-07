إيران تهاجم الإنفاق السخي للسعودية والإمارات على الأسلحة

هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خطط الإنفاق السخية للسعودية والإمارات، اليوم الأحد، في تصريحات أكد خلالها أنه "تم التفاوض على الاتفاق النووي ولا يمكن إعادة التفاوض عليه مرة أخرى".

وقال الوزير في تصريحات لشبكة "سي إن إن" ردا على سؤال حول إمكانية التفاوض بشأن البرنامج الصاروخي لإيران: "دعوني أن أقول لكم بكل وضوح، أن الاتفاق النووي؛ اتفاق قد تم التفاوض عليه في ما مضى ولا يمكن إعادة التفاوض بشأنه".

وأضاف:

إذا كنتم تريدون التحدث عن التسليحات، فعليكم أن تنظروا الى جميع الأبعاد"، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات تنفقان عشرات المليارات من الدولارات على برامجها العسكرية.

وتابع: "السعودية أنفقت أكثر من 70 مليار دولار على الإمدادات العسكرية العام الماضي، فيما تنفق الإمارات، التي يبلغ عدد سكانها الأصليين نحو 1.5 مليون نسمة، ما يقرب من 22 مليار دولار على الجانب العسكري، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".

وحول إنفاق بلاده، أوضح الوزير أن لديها أكثر من مليون عسكري، وتنفق ما بين 10 إلى 11 مليار دولار، مضيفا: "هل هم مستعدون لخفض نفقاتهم التسليحية، هل الولايات المتحدة مستعدة لوقف بيع الأسلحة لمنطقتنا الذي يمثل ربع إجمالي مبيعات الأسلحة في العالم".

وأردف قائلا: "يجب على الولايات المتحدة ألا تتحدث عن الجانب الدفاعي لإيران، بل يجب أن تتحدث عن كل الأسلحة التي تبيعها لمنطقتنا، والتي استخدمت ضد النساء والأطفال اليمنيين. هذا هو السؤال الذي يجب طرحه وليس مطالبة إيران بتقليص إنفاقها الدفاعي المحدود".