محور الاتحاد الأوراسي يتحرك لمواجهة العقوبات الغربية

قال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان غولوفتشينكو إن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) وجهت اللجنة الاقتصادية الأوراسية (EEC) لتطوير آليات استجابة مشتركة للعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على أي من أعضاء اتحاد التكامل.

وشارك غولوفتشينكو، في اجتماع للمجلس الحكومي الدولي الأوراسي في كازاخستان. وقال إنه في ظل خلفية الحمائية ومحاولات الغرب لإبطاء تطور دول الاتحاد الأوراسي، من الضروري الدفاع عن النفس على مستوى الاتحاد، بما في ذلك من خلال الإجراءات الانتقامية العامة.

وقال غولوفتشينكو في مقابلة مع قناة "بيلاروسيا 1" التلفزيونية:

"يجب علينا أولاً تطوير المعايير والآليات (الاستجابة للعقوبات الغربية). أصدرت اللجنة الاقتصادية الأوراسية مثل هذا الأمر. ولكن من الجيد أن يسمعنا شركاؤنا ويفهمون أننا إذا كنا كتلة، إذا كنا موحدين، وبالتالي، فإن الضغط العام أوالضغط على أحد أعضاء التحالف يجب أن يُنظر إليه على أنه ضغط على المنظمة بأكملها.

بالطبع، نحن لسنا تحالفًا عسكريًا، مثل أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، على سبيل المثال، حيث توجد هذه الآليات لكن في الآونة الأخيرة، أصبح الاقتصاد ساحة معركة ساخنة لا تقل عن العمليات العسكرية نفسها".

وبحسب رئيس وزراء الجمهورية، فإن إجراءات مثل العقوبات "بدأت في الاستخدام العشوائي" ، وتحولت إلى أداة "تُستخدم ... بدون أي دليل خاص".

وقال غولوفتشينكو "هذا ليس إجراء استثنائيًا على الإطلاق. لذلك، في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيتم تطوير آليات حول كيفية مواجهة مثل هذه الأعمال غير الودية ضد إحدى دول الاتحاد".

وأوضح أيضا أن الجانب البيلاروسي، في الاجتماع الذي عقد في كازاخستان، هو الذي أبدى "رأيا خاصا" بشأن إجراءات تطبيق التدابير المتعلقة بالضغوط الاقتصادية على إحدى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم أخذ مواقفها في الاعتبار "بعد مناقشات ساخنة ".

بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، التي جرت في أغسطس من العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وكندا عقوبات ضد عدد من المسؤولين والشركات البيلاروسية الموالية للسلطات الحالية للجمهورية.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي دولي للتكامل يعمل منذ 1 يناير 2015. أعضاء الاتحاد هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.