إيران تبدي استعدادها للتفاوض مع السعودية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وترحب بأي وساطة للحوار مع دول الجوار، كما ترحب بالتفاوض مع السعودية.

طهران- سبوتنيك. وقال ظريف، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي: "مستعدون لتعزيز علاقاتنا مع دول الجوار وقدمنا مقترحات بهذا الشأن ومستعدون لمناقشتها، ونرحب بأي جهود قطرية أو كويتية لتفعيل الحوار مع دول المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية في حواره أن

طهران ترحب بالتفاوض مع الرياض بشأن الملفات الإقليمية، وأن "الغرب غير معني بشؤون المنطقة".

وفي حديثه أكد الوزير أن بلاده لن تعيد التفاوض مرة أخرى حول الاتفاق النووي الموقع مع الدول الغربية في 2015، معربا عن رفض طهران لما يثار حول أهمية ضم الرياض لمفاوضات جديدة حول الاتفاق.

وقال إن خروج إيران من الاتفاق إن تم فلا يعني طردها للمفتشين الدوليين بل يعني تقليص وجودهم في إيران، مضيفا أن وقف إيران تطبيق البروتوكول الإضافي لا يعني إغلاق الباب تماما في وجه الاتفاق النووي.

وشدد على أن بلاده لم تخرج من الاتفاق النووي، وأن "الولايات المتحدة هي من تركته وأوروبا انتهكته"، ومضيفا أنه "يجب عليهم أولا إصلاح أخطائهم حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا".

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام أمريكية، أن بلاده لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران قبل التزام طهران بالاتفاق النووي.

وبدوره، قال المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، اليوم، إن "الولايات المتحدة يجب أن ترفع جميع العقوبات إذا كانت تريد من طهران العدول عن خطواتها النووية".