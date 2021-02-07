بايدن: حان الوقت لفتح المدارس ولكن بشكل آمن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه حان الوقت لفتح أبواب المدارس أمام جميع الطلاب، ولكن بشكل آمن.

موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في مقابلة مع شبكة سي بي أس، تطرق خلالها الرئيس الأمريكي إلى عدة أمور بما في ذلك إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال بايدن: "حان الوقت لأن تفتح المدارس أبوابها ولكن بشكل آمن".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده تعمل من أجل زيادة إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، وقال في هذا الصدد "نعمل بكامل طاقتنا".

وأواخر الشهر الماضي، شكك مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، في تعهد بايدن بإعادة فتح معظم المدارس في غضون 100 يوما من توليه منصبه، وذلك في ظل استمرار ارتفاع معدل الإصابة بالوباء.

وسجلت الولایات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضیة، 102420 إصابة و2618 وفاة جدیدة بفیروس كورونا، بحسب جامعة جونز ھوبكینز المعنیة بمتابعة تطورات الجائحة في الولایات المتحدة.

وسبق أن تعهد الرئيس الأمريكي قبل تنصيبه بأن يتم احتواء كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية في الأيام الـ 100 الأولى من ولايته.

وقال بايدن وقتها في تغريدة على "تويتر": "في المئة يوم الأولى من إدارتي سأطلب من جميع الأمريكيين أن يرتدوا الكمامات، وسنوزع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، وستتم إعادة فتح معظم المدارس".