بايدن: من الصعب وصول أمريكا لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 بالمئة على الأقل من السكان للوقاية من فيروس كورونا، بحلول نهاية هذا الصيف.

وأضاف بايدن في حديثه لشبكة (سي.بي.إس) الإخبارية، "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية".



وأكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح، اليوم الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.

وأشار جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، أن توفير اللقاحات للمواطنين الأمريكيين يعتبر المهمة الأولى لخطة الإغاثة الخاصة بالولايات المتحدة.

كان بايدن قد أوضح، في وقت سابق، أنه يراهن بقوة على تسريع توزيع لقاح كورونا، من خلال استراتيجية تشمل الاعتماد على الحرس الوطني والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ من أجل إقامة "مراكز طبية للتلقيح" في مختلف أنحاء البلاد.

ووعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد أسبوع واحد من توليه منصب الرئيس، بشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي كورونا المعتمدين في الولايات المتحدة (فايزر وموديرنا).

.@NorahODonnell: As president, can you go to vaccine manufacturers and say 'we need more production?'



Pres. Biden: “Yes...because we’ve already done that. But the idea that this can be done, and we can get to herd immunity much before the end of this summer, is very difficult.” pic.twitter.com/0eJQnldqMb — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 7, 2021

وشدد على أنه مع الجرعات الإضافية، سيكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من اللقاحات لتطعيم 300 مليون أمريكي بشكل كامل بحلول نهاية الصيف.

أصاب فيروس كورونا في الولايات المتحدة ما يقارب 27 مليونا وقتل ما يزيد عن 463,323 شخصا حتى الآن، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.