الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يعقد اجتماعا عاما لوضع المهام الاستراتيجية لعام 2021

تعقد كوريا الشمالية الجلسة العامة للحزب الحاكم هذا الأسبوع، من أجل رسم السياسات عام 2021.

وبحسب وكالة "يونهاب" من المقرر أن يتم خلال الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على خطط "المهام الاستراتيجية" لهذا العام.

وسيعقد الاجتماع في غضون الأيام العشرة الأولى من شهر فبراير/شباط، لفحص واتخاذ قرار بشأن خطط العمل لعام 2021 في جميع المجالات، للتنفيذ الشامل للمهام الاستراتيجية التي تم وضعها خلال المؤتمر الحزبي الثامن.

وفي الشهر الماضي، عقدت كوريا الشمالية مؤتمر الحزب ووضعت مجموعة واسعة من أهداف السياسات، مثل خطة التنمية الاقتصادية الخمسية الجديدة للاعتماد على الذات، وتطوير نظام أسلحة جديد، وتطوير الترسانة النووية للنظام.

وعادة ما تعقد الجلسة العامة مرة واحدة على الأقل في كل عام، لتقرير خط السياسات الرئيسية، وإجراء التعديلات التنظيمية، وغيرها من القضايا الأخرى.