اعتقال صحفية أسترالية في الصين يزيد من حدة التوتر بين البلدين

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، اليوم الاثنين، إن الصحفية الأسترالية تشنغ لي اعتُقلت رسميا في الصين بعد ستة أشهر من احتجازها للاشتباه بتقديمها أسرار الدولة بشكل غير قانوني في الخارج.

وقالت باين إنه تم اعتقال تشنغ في الخامس من فبراير/ شباط. وكانت تشنغ قد احتجزت في البداية في أغسطس/ آب من العام الماضي. بحسب "رويترز".

وكانت تشنغ تقدم برنامجا تجاريا على القناة الناطقة بالإنجليزية في أكبر محطة حكومية في الصين (سي.سي.تي.في)، وكانت مذيعة بارزة في قناتها الناطقة باللغة الإنجليزية (سي.جي.تي.إن).

وقالت باين إن الحكومة الأسترالية "أثارت بشكل منتظم على مستويات عليا مخاوفها الجادة بشأن احتجاز السيدة تشنغ، بما في ذلك بشأن سلامتها وظروف احتجازها".

وزادت حدة التوترات بين أستراليا والصين خلال العام الماضي، بعد أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر جائحة فيروس كورونا وردت بكين بإجراءات انتقامية تجارية.

وقالت باين إن مسؤولين زاروا تشنغ، الأم لطفلين يعيشان في أستراليا، ست مرات أثناء احتجازها، كان آخرها في نهاية يناير/ كانون الثاني.