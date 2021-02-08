حادث تصادم بين غواصة عسكرية يابانية وسفينة تجارية

أفادت وكالة إعلامية يابانية، صباح اليوم الإثنين، عن حادث اصطدام حصل بين غواصة عسكرية تابعة للقوات البحرية اليابانية وسفينة تجارية مدنية قبالة سواحل محافظة كوتشي.

وذكرت وكالة "أنباء كيودو" اليابانية، نقلا عن مسؤولين عسكريين، أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح بسبب الحادث العرضي الذي حصل ضمن المجال البحري الياباني.

وفي السياق نفسه، قال الأمين العام للحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو، أنه لم يتم تسجيل أي ضرر كبير لهيكلي الغواصة والسفينة التجارية.

وتم تنظيم مقر للأزمة في مكتب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجي لجمع وتحليل المعلومات الواردة، وأمر رئيس الحكومة بنفسه بفعل كل ما هو ضروري لضمان سلامة الأشخاص الموجودين على متن السفينة وإبلاغ السكان على الفور بتطور الوضع.