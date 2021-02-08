الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن مخططات وتشكيل وحدة مدفعية جديدة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، تشكيل وحدة مدفعية تابعة له بالتعاون مع القوة البرية للجيش الإيراني.

وقال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، العميد حاجي زاده، إن "الوحدة والتكامل والتنسيق بين القوات أمر ذو قيمة، وأن التكامل والتفاعل بين الجيش والحرس الثوري الإيراني يمكن أن يكون نموذجا ونبراسا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأشار حاجي زاده، إلى "عداء الاستكبار العالمي لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس"، وقال إننا "نرى أن الولايات المتحدة لديها مخططات لإيران منذ سنوات عديدة، وأن أية قضية لنا اليوم مع الولايات المتحدة هي قضية استراتيجية وجذرية".

وأكد العميد حاجي زاده، أنه "بعد انتصار الثورة الإسلامية حاول الأمريكيون تحقيق مآربهم عبر زعزعة الأمن في كردستان وإيجاد زمرة خلق الإرهابية وتقويتها والانقلابات، والاغتيالات، والحرب العراقية الإيرانية، والحرب الإعلامية، والحرب النفسية، والأهم من ذلك التغلغل داخل البلاد وتعزيز النزعة الغربية بالمجتمع".