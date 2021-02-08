من قفص الاتهام.. نتنياهو ينكر تهم الفساد الموجهة إليه

أنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، التهم الموجهة إليه في قضايا فساد، وذلك في ثان مثول له أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس.

وغادر نتنياهو قاعة المحكمة بعد أن نفى جملة وتفصيلا التهم الموجهة اليه في ثلاث ملفات فساد وبعد أن تلا القضاة على مسمعه فحوى التهم المنسوبة اليه، بحسب قناة " i24news" الإسرائيلية.

وفي قفص الاتهام بالمحكمة، وقف نتنياهو اليوم إلى جانب مالكي شركة الاتصالات الهاتفية الإسرائيلية "بيزك" وهم مالكو موقع Walla العبري الإخباري في الماضي، كذلك ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت".

ويواجه نتنياهو تهما بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد تحمل الأرقام "الملف 1000" و"الملف 2000" و"الملف 4000".

وفي "الملف 1000"، يواجه نتنياهو تهما تتعلق بحصوله على امتيازات تصل إلى 200 ألف دولار من رجال أعمال، شملت هدايا من بينها أنواع من السيجار الفاخر وقوارير من الشمبانيا والمجوهرات.

فيما يواجه نتنياهو في "الملف 2000"، تهما بالاتفاق مع ناشر "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس بالحصول على تغطية إعلامية لائقة بصحيفته مقابل فرض قيود على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة الرئيسية لها والتي توزع مجانا.

ويتعلق "الملف 4000"، بمنح امتيازات بآلاف الشواكل لمالك شركة الاتصالات بيزم وموقع "واللا"، مقابل إعداد الموقع تغطية إعلامية لائقة لرئيس الوزراء عبر موقعه الاخباري، وفي هذه القضية يتعرض نتنياهو لتهمة الرشوة.

وسبق أن مثل نتنياهو أمام المحكمة لدى انطلاق أولى جلسات محاكمته في 24 مايو/آيار الماضي.