بريطانيا تؤكد فاعلية لقاح "أسترازينيكا" بعدما علقت جنوب أفريقيا استخدامه

قال إدوارد أرغار، وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، اليوم الاثنين، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح "أسترازينيكا" لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وأن جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.

وبحسب وكالة "رويترز"، قررت جنوب أفريقيا ، يوم الأحد، تعليق استخدام لقاح "أسترا زينيكا" في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد.

وقال أرغار لقناة "سكاي": "لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالا في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".

وأضاف: "السلالات المتفشية في هذا البلد ليست سلالة جنوب أفريقيا، فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها، السلالتان المهيمنتان هنا هما تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح فعال بدرجة عالية في الوقاية منهما".