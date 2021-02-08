إيران ترسل مذكرة احتجاج إلى روسيا عبر سفارتها في موسكو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن بلاده أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الروسية بسبب تسمية "الخليج الفارسي" بـ "الخليج العربي".

ونقلت وكالة "أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية" عن الدبلوماسي، قوله: "تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الروسية عبر سفارة بلادنا في موسكو".

وأوضح خطيب زاده أن ذلك يرجع إلى كتابة "الخليج العربي" في النسخة العربية التابعة لوزارة الخارجية الروسية على "تويتر" خلال لقاء نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير العراق عبد الرحمن الحسيني.

🇮🇶🇷🇺 التقى نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل #بوغدانوف، سفير جمهورية العراق لدى موسكو عبد الرحمن حامد الحسيني @ahmhy2010.



وتبادل الجانبان أثناء لقائهما الآراء حول أهم المسائل الإقليمية، بما فيها التسوية الفلسطينية والوضع في #سوريا وفي منطقة الخليج العربي.#روسيا #العراق pic.twitter.com/EmuwaVDpGR — 🇷🇺 روسيا بالعربية (@Russia_AR) February 6, 2021

ويعود الخلاف بين إيران والدول العربية على تسمية الممر المائي إلى ستينيات القرن العشرين مع بزوغ فكرة الجامعة العربية، فحينها أصبح اسم الخليج العربي شائع الاستخدام في البلدان العربية.