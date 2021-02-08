إيران تدعم أسطولها بـ360 قطعة بحرية لوجستية قتالية

دعمت القوات البحرية الإيرانية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أسطولها البحري بنحو 360 قطعة بحرية لوجستية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، في مراسم رسمية وبحضور عدد من الشخصيات العسكرية الإيرانية، انضمام 340 زورقا وقطعة بحرية قتالية ولوجستية للأسطول الإيراني.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد جرت مراسم الاحتفال في بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوبي إيران.

وحضر الاحتفال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، ومحافظ هرمزكان وغيرهم من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وتعمل إيران، بشكل متواصل، على تعزيز أسطولها البحري، وأعلنت أخيرا عن إطلاق حاملة طائرات صغيرة وعدد من الزوارق المزودة بالمعدات العسكرية والطائرات المسيّرة المطورة في البلاد.