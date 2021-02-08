"النار ستكون في أي مكان فيه الصهاينة"... رسالة من الحرس الثوري إلى الخليج

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، أن "النار ستكون في أي مكان يوجد فيه الصهاينة"، محذرا دول الجوار من "الإفراط في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل".

وقال حسين سلامي، خلال مراسم انضمام 340 زورقا وقطعة بحرية قتالية ولوجستية للقوات البحرية: "نحذر الرجعيين في المنطقة من أن الصهاينة شجرة ملعونة لن تكون سوى نار في كل أرض تنمو فيها والسماح لهم ليس إلا علامة على العداء للمسلمين، لذلك لا تفرطوا في الصداقة مع الصهاينة".

وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن "السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم في الخليج، عداء للعرب والمسلمين"، موضحا أن "طهران تحذر الدول المطبعة من الإفراط في علاقاتها مع إسرائيل، لأن هذا الزواج غير الميمون سيلقي بالطرفين في هاوية من نار".

وخاطب الأمريكيين بالقول: "فشلتم في ساحة الضغط على الشعب الايراني"، مضيفا: "لا تكرروا سياساتكم الفاشلة".

وأضاف سلامي: "مياه الخليج أهم جبهة دفاعية إيرانية، وقواتنا مزودة بأنظمة إطلاق جوية لمواجهة الأعداء"، مؤكدا أنه "لدى القوات البحرية الإيرانية القدرة على كشف ومواجهة غواصات العدو، وأنها ستطور قدراتها في هذا المجال".