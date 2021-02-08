خبير يكشف سيناريو إسرائيل لمواجهة "الجنائية" والدول التي قد تتدخل لمساعدتها

قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور فضل طبوب، إن إسرائيل ستستخدم كل إمكانياتها للضغط لمنع إدانتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الدكتور طبوب، في مداخلة مع راديو "سبوتنيك" أن المسؤولية تقع الآن على عاتق المجتمع الدولي، لأنه إذا تصرف بطريقة قانونية سيخدم الموضوع ويحاكم المعتدين، خاصة أنه لا يوجد فيتو أمريكي في هذه المحكمة، وهي خارج نطاق الضغط الأمريكي.

وحول الدول التي يمكن أن تسعى إسرائيل من خلالها في الضغط على المحكمة الجنائية الدولية، قال طهبوب إن "أمريكا وبعض الدول الأوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا يمكن أن ترضخ لهذه الضغوط لخدمة مصالحهم الإمبريالية في المنطقة".

وأوضح أن فلسطين تطالب بحقوقها، لكنها لا تملك القوة للتصدي والضغط لوقف هذه التحركات، لكن لديها تحالفات أخلاقية، ودول صديقة مثل روسيا وبعض الدول حول العالم وفي العالم الثالث.

و نقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن "تل أبيب تعتزم خلال الأيام القادمة مطالبة عشرات الدول، بالضغط على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، حتى لا تفتح تحقيق ضد إسرائيل للاشتباه بقيامها بتنفيذ جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقية لسفراء عدد من الدول تطالب فيها حكومات هذه الدول نشر بيانات علنية، يوضحون خلالها معارضتهم قرار المحكمة في لاهاي وإقرارها بأن فلسطين تعتبر دولة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع متلفز بثه على حسابه بموقع تويتر: "عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مع إسرائيل بشأن جرائم حرب كاذبة تماما، فهذا يعد معادة خالصة للسامية".

وأضاف: "تم إنشاء المحكمة لمنع الفظائع مثل الهولوكوست النازي ضد الشعب اليهودي وهي الآن تهاجم الدولة الوحيدة للشعب اليهودي".

وتابع رئيس وزراء إسرائيل بالقول: "وبطبيعة الحال فإن هذه المحكمة المغرضة التي توجه هذه الاتهامات الوهمية ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط المسماة إسرائيل، ترفض التحقيق في جرائم الحرب الحقيقية التي ترتكبها دكتاتوريات وحشية مثل إيران وسوريا بشكل شبه يومي. أهوال مروعة - إنها لا تحقق (معهم) على الإطلاق".

وختم نتنياهو بالقول: "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، أعدكم بأننا سنقف متحدين وندافع عن جنودنا الذين يحموننا، وسندافع عن وطننا بكل قوتنا. لن نستسلم أبدا لهذا الظلم الصارخ الذي يبلغ عنان السماء".