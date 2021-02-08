الدفاع الهندية: باكستان خرقت وقف إطلاق النار أكثر من 5 آلاف مرة في 2020

أعلن وزير الدفاع الهندي، راجنات سينغ، اليوم الاثنين، أن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار 5133 مرة في عام 2020، ما أسفر عن مقتل 46 من أفراد قوات الأمن الهندية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات الوزير خلال كلمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الهندي، قال فيها إن "قوات الأمن الهندية اتخذت إجراءات انتقامية مناسبة رداً على انتهاكات وقف إطلاق النار".

وأضاف الوزير، قائلا: "جميع انتهاكات وقف إطلاق النار يتم النظر فيها من قبل السلطات الباكستانية على مستوى مناسب من خلال آلية الخطوط الساخنة القائمة، واجتماعات القادة العسكريين، وكذلك المحادثات الأسبوعية بين قادة العمليات العسكرية في البلدين. ومن الناحية الدبلوماسية، فقد أشارت الهند مرارًا وعلى أعلى مستوى إلى حاجة باكستان باعتبار الحفاظ على سلامة خط المراقبة والحدود الدولية، ضمن التزاماتها".

وأشار وزير الدفاع أيضاً إلى أنه في الفترة حتى 28 كانون الثاني/يناير من العام الجاري، تم تسجيل 299 انتهاكاً لنظام وقف إطلاق النار بين البلدين.

وتفاقمت العلاقات بين الهند وباكستان في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد هجوم تنظيم "جيش محمد" الإرهابي (يتخذ باكستان مقراً له)، على قاعدة "باثانكوت" للقوات الجوية الهندية في كانون الثاني/ يناير 2016 و"هجوم كشمير" الانتحاري الذي تعرضت له قافلة الشرطة شبه العسكرية [الاحتياطية] الهندية في إقليم "جامو وكشمير"، في شباط /فبراير 2019، والذي أسفر عن مقتل 40 من عناصر الشرطة، حيث أعلن أيضاً "جيش محمد" مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم.