موسكو تعلن دبلوماسيا ألبانيا شخصا غير مرغوب به وتمهله 72 ساعة لمغادرة البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن تسليم سفير ألبانيا في موسكو مذكرة، تتضمن اعتبار السكرتير الأول للسفارة الألبانية شخصاً غير مرغوب به ووجوب مغادرته روسيا في غضون 72 ساعة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "تم استدعاء سفير ألبانيا (أربين) غازيوني، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة من الوزارة تعتبر السكرتير الأول في السفارة "شخصا غير مرغوب به"، مضيفة بأنه يتوجب على الدبلوماسي مغادرة "أراضي روسيا الاتحادية في غضون 72 ساعة".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي: "ردا على قرار ألبانيا طرد السكرتير الأول للسفارة الروسية في تيرانا بحجة مفتعلة تماما".

وتابعت، "نعتبر تصرفات الجانب الألباني استفزازا بهدف كسب نقاط سياسية في ظروف الحملة الانتخابية التي بدأت في ألبانيا، والوقوف إلى جانب القوى الغربية المعادية لروسيا وحشد دعمها. وأن تصرفات الجانب الألباني تتعارض مع تأكيدات تيرانا بشأن الرغبة بتطوير العلاقات الودية بين بلدينا، بل وتؤجل في الواقع، إمكانية التغلب على الجمود في الشؤون الثنائية. وهذا التضارب مؤسف".

هذا وأعلنت ألبانيا، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، دبلوماسياً روسياً، شخصاً غير مرغوب به على أراضيها، وبحسب وزارة الخارجية الألبانية: "بسبب انتهاك إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد"، حيث حددت له مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.