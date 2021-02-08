قائد الجيش في ميانمار يوجه دعوة في أول خطاب له منذ الانقلاب

دعا قائد الجيش في ميانمار، مين أونغ هلانغن، المواطنين إلى "إعطاء الأولوية للوقائع وليس للمشاعر"، مؤكدا أن "الانتخابات ستجري، ليتم تسليم السلطة إلى الحزب الفائز في البلاد".

وفي أول خطاب له منذ الانقلاب العسكري، قال الجنرال مين أونغ هلانغن، إن المجلس العسكري يختلف عن الحكومات العسكرية السابقة، مؤكدا أن "هناك مخالفات في انتخابات العام الماضي تم تجاهلها وإنه لا توجد منظمة فوق القانون"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وقال إنه "تم اختيار الوزراء المناسبين"، مشيرا إلى أن "السياسة الخارجية ستبقى دون تغيير وسيتم تشجيع الدول على الاستثمار في ميانمار".

وكان زعيم ميانمار الجديد، الجنرال مين أونغ هلاينغ، قال إن "الحكومة العسكرية التي تم تشكيلها"، بعد انقلاب الاثنين الماضي، تخطط لإجراء تحقيق في تزوير مزعوم في انتخابات العام الماضي. وأكد، في أول اجتماع لحكومته الجديدة في العاصمة، أن "الحكومة ستعطي الأولوية أيضا للتعامل مع تفشي فيروس كورونا ومع ملف الاقتصاد.

وأعلن جيش ميانمار، يوم الاثنين الماضي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، لافتا إلى أنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي، وجاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة "شينخوا" نقلا عن التلفزيون المملوك لجيش ميانمار.