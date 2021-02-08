أردوغان: مستمرون بالتنقيب وصامدون في وقت "اهتزت" فيه الدول المتقدمة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها، اليوم الاثنين، مواصلة السفن التركية أعمال البحث والتنقيب في البحر الأسود.

وقال أردوغان خلال مشاركته في المؤتمرات العامة في أربع ولايات تركية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد، إن تركيا وقفت "صامدة" أمام التحولات السياسية والاقتصادية العالمية بفضل "بنيتها التحتية القوية" في الوقت الذي "اهتزت فيه الدول المتقدمة والنامية".

وعبر الرئيس التركي عن سعادته من زيادة سمعة بلاده عبر "السياسات الشريفة والحازمة" التي تتبعها بلاده في محاربة الإرهاب وضمان أمن حدود تركيا و"مد يد العون لجميع المظلومين"، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

ونوه أردوغان لشعوره بالفخر بسبب "رفع تركيا إلى مستويات عليا في مختلف المجالات التعليمية والصحية والنقل والطاقة والرياضة خلال 18 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية".

وشدد أردوغان في تصريحاته على أنه يعمل مع الشعب التركي (84 مليون مواطن) بغية الوصول إلى أهداف تركيا للعام 2023، ثم الانتقال إلى تحقيق رؤية 2053 المنشودة.

وأكد أردوغان استمرار بلاده بعمليات التنقيب والبحث في البحر الأسود عبر سفينة "الفاتح"، وأن أعمال البحث والتنقيب متواصلة حاليا عبر سفينة "القانوني" لاكتشاف المزيد من الغاز الطبيعي في المنطقة.