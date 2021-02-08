الصحة العالمية ترسل فريق طوارئ إلى الكونغو بعد ظهور فيروس إيبولا مجددا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، اليوم الاثنين، إن المنظمة أرسلت فريق استجابة سريعة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمساعدة السلطات في مكافحة فيروس إيبولا.

موسكو - سبوتنيك. أبلغت وزارة الصحة في الدولة الأفريقية عن حالة إصابة جديدة بمرض فيروس إيبولا، أمس الأحد، بعد ثلاثة أشهر من انتهاء تفشي المرض.

نُقل مزارع عانت زوجته من الحمى النزفية إلى مستشفى بالقرب من بوتيمبو في 1 شباط/ فبراير. توفيت المرأة بعد يومين، وأظهرت نتائج اختبارها أنها مصابة بفيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق الحيوانات البرية.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية:

أرسلت منظمة الصحة العالمية فريق استجابة سريعة لتقديم الدعم حسب الحاجة.

وفقا لرئيس منظمة الصحة العالمية، تتمتع السلطات الصحية في البلاد بخبرة كبيرة في الاستجابة للإيبولا والوقاية من انتقال العدوى بفضل القدرة الهائلة التي تم بناؤها خلال تفشي الفيروس الأخير.

وقال: "تم تحديد أكثر من 70 مخالطا، وتدعم منظمة الصحة العالمية السلطات المحلية والوطنية لتعقبهم وتقديم الرعاية عند الحاجة. وحتى الآن، لم يتم تحديد أي حالات أخرى، ولكن من الممكن أن تكون هناك حالات أخرى لأن المرأة كانت على اتصال مع كثير من الناس بعد أن ظهرت عليها الأعراض".

أعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية التفشي الحادي عشر لإيبولا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد ستة أشهر تقريبا من الإبلاغ عن الحالات الأولى في مقاطعة إكواتور الشمالية. مات أكثر من 50 شخصا.