البيت الأبيض: سنعود إلى الاتفاق النووي مع إيران في هذه الحالة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الاثنين، إنه إذا امتثلت إيران بالكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة التي تحكم برنامج طهران النووي (الاتفاق النووي)، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.

واشنطن - سبوتنيك. وأضافت بساكي للصحفيين، أن ذلك قد يؤدي إلى اتفاق أكبر يعالج مجالات أخرى مثيرة للقلق أيضا، متابعة: "سيتم ذلك بالطبع مع شركائنا في مجموعة 5+1 كما حدث عندما كنا نضع خطة العمل الشاملة المشتركة معًا في المقام الأول".

قال الرئيس جو بايدن خلال مقابلة يوم الأحد، إنه لن يرفع العقوبات الأمريكية عن إيران من أجل إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات. وعندما سئل عما إذا كان يتوقع أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي، أومأ بايدن ببساطة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان موقف بايدن بشأن هذه القضية غير قابل للتفاوض، قالت بساكي إن بايدن "لم يقل ذلك أبدا" و "لم يرد على السؤال".

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، إنه

يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي إذا كانت تريد حقًا التوقف عن سياسات إدارة ترامب السابقة.

وشدد ظريف على أن إدارة بايدن بحاجة إلى أن تقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد الابتعاد عن السياسات التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب، أو "البناء على إخفاقات ترامب التي ستؤدي حتما إلى إخفاقات إضافية".

وقال ظريف أيضا إن إيران ستقلص وجود مفتشي الأمم المتحدة في البلاد بنهاية فبراير/ شباط، لكن هذا لا يعني أن النافذة مغلقة بالكامل، مضيفا أن الكرة "ليست في ملعبنا".