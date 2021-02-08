الكونغرس يعلن أول وفاة بفيروس كورونا بين أعضائه

توفي عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري رون رايت الذي يمثل ولاية تكساس، حسبما أعلن مكتبه في الكونغرس، اليوم الاثنين، قائلا إنه تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بمرض "كوفيد 19".

وجاء في البيان: "توفي عضو الكونغرس رون رايت بسلام عن عمر يناهز 67 عاما في 7 فبراير 2021. وكانت زوجته سوزان إلى جانبه وهو الآن في حضور ربهم ومخلصهم"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".

وأردف البيان:

خلال الأسبوعين الماضيين، تم إدخال رون وسوزان إلى مستشفى بايلور في دالاس بعد إصابتهما بكوفيد- 19.

رايت هو أول عضو في الكونغرس يتوفى بعد إصابته بكوفيد. في ديسمبر/ كانون الأول، توفي عضو الكونغرس المنتخب لوك ليتلو بعد تشخيص إصابته بالمرض.

أعلن مكتب رايت في الكونغرس أنه قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا في 21 يناير/ كانون الثاني، حيث قال النائب في ذلك الوقت في بيان: "إنني أعاني من أعراض طفيفة، لكن بشكل عام، أشعر أنني بخير وسأواصل العمل من المنزل هذا الأسبوع".

قال زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي، في بيان اليوم الاثنين: "قلوبنا مثقلة بنبأ وفاة رون. أنا وجودي (زوجته) نرسل صلاتنا القلبية إلى سوزان وأطفالهم خلال هذا الوقت الصعب للغاية".